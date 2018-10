Avant-première do Salão do Automóvel

Nilton Valentim



25/10/2018 | 22:00



Antecipar tendências é uma das funções dos grandes eventos automobilísticos. Nestes espaços, as montadoras aproveitam para testar a receptividade de modelos que podem ser lançados comercialmente ou não. No Salão do Automóvel de São Paulo, entre os dais 8 e 18 de novembro, a Ford irá exibir como principal novidade o Territory, um SUV médio, desenvolvido na China em parceria com a Jiangling Motors Corporation, com lançamento previsto para 2019 naquele país.

Em São Paulo, o Territory será mostrado como conceito. Mas já se sabe que na China o veículo será oferecido com três opções de motor: a gasolina, um híbrido, também chamado de cinco tempos, e um híbrido plug-in (que pode ser recarregado na rede elétrica).

A marca também vai apostar em versões estilosas da Ranger. Uma Black Edition e outra Storm.

A primeira é uma picape voltada ao público urbano, inspirada no modelo lançado originalmente pela Ford na Ásia e depois copiado em todo o mundo. Ela abusa do preto, cor presente na carroceria, rodas, retrovisores, maçanetas e estribos elétricos, além de faróis com máscara negra. Alargadores de paralama com piscas amarelos incorporados na dianteira tornam o seu visual mais robusto. A grade dianteira exibe o nome Ranger gravado no friso superior e um emblema da Ford de estilo vintage no centro – aplicado também na tampa traseira. O para-choque incorpora os faróis de neblina do tipo canhão e uma grade

A Ranger Storm é um conceito que vem com alargadores de para-lama, rack de teto com iluminação em LED, snorkel, capota marítima, santantônio com trilhas integradas, estribos laterais tipo plataforma, para-choques off-road e ganchos de reboque.

Sua grade dianteira preta, com o nome Storm em letras grandes, é inspirada em elementos da F-150 Raptor e do EcoSport Storm. Ao lado do nome, dois frisos prata em formato de ‘C’ simulam garras. No capô, duas faixas com grafismos reforçam o seu dinamismo. Os faróis embutem luzes diurnas de LED.

O para-choque incorpora faróis duplos de neblina, com molduras que replicam a treliça do tipo colmeia da grade central. Na parte inferior ele traz um aplique de cor prata com dois ganchos para reboque.

Solução extremamente simples para problema complexo

O Brasil possui 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Indivíduos que diariamente enfrentam obstáculos em atividades simples, como o deslocamento por calçadas esburacadas, acesso a degraus, entre outros. Problemas que parecem invisíveis às demais pessoas.

Junto com os veículos que estarão no Salão do Automóvel de São Paulo, a Ford apresentou o tapete de acessibilidade, protótipo desenvolvido para levar mais mobilidade e independência aos cadeirantes. Basicamente, ele transforma a forração do porta-malas do EcoSport em uma rampa portátil que ajuda a cadeira de rodas a vencer obstáculos no seu deslocamento.

Além de ajudar a transpor os obstáculos, o equipamento ainda dispõe de um chip que ‘conversa’ com o aplicativo do smartphone. Assim, ele mapeia os locais em que é necessário o uso e alerta o cadeirante quando ele passa pelo local novamente.

“O tapete de acessibilidade segue a mesma linha do boné alerta, protótipo que foi apresentado no ano passado para alertar os caminhoneiros quando é hora de fazer uma pausa para não dormir ao volante”, disse Lyle Watters, presidente da Ford para a América Latina. “Ele mostra a nossa visão de mobilidade focada no consumidor, ou seja, com tecnologias que complementam e vão além do veículo para tornar a sua vida melhor e mais segura”, completou o executivo.