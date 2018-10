Feirão de emprego na região oferece 610 oportunidades hoje

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



26/10/2018 | 07:30



A Sert (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho), em parceria com a Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), de São Caetano, realiza hoje o primeiro Feirão do Emprego da cidade. Ao todo, serão disponibilizadas 610 vagas, cuja remuneração média varia entre R$ 1.200 e R$ 2.000. Desse montante, 250 postos são exclusivos para pessoas com deficiência, a exemplo de analista de atendimento e vigilante.

Segundo Giani Spedo, diretora técnica da Sert são-caetanense, o perfil dos postos é variado e há chances para pessoas com escolaridade a partir do Ensino Fundamental, com idade mínima de 16 anos. “A vantagem do feirão é o volume de vagas, que é expressivo, dado que as empresas parceiras acabam sendo mais flexíveis em relação à divulgação das suas chances em aberto”, explica ela.

Ao todo, 33 empresas do Grande ABC e da Capital estão oferecendo oportunidades como meio oficial de cozinha (cargo intermediário entre auxiliar de cozinha e cozinheiro), desenhista mecânico, assistente financeiro, programador de centro de usinagem, operador de empilhadeira, fiscal de pátio, vendedor e estágio em comércio exterior.

A Sedeti afirma que a expectativa é grande, sem estimar números e, inclusive, que há a projeção de realizar outras edições. “É uma experiência nova, mas aguardamos centenas de pessoas”, observa Giani.

COMO PARTICIPAR - Os interessados devem comparecer ao Atende Fácil de São Caetano (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro), onde será realizado o feirão, das 9h às 15h. Serão distribuídas 250 senhas para atendimento hoje, 250 para cadastro na segunda-feira e assim por diante, até contemplar todas as pessoas que estiverem na fila. “Ninguém ficará sem atendimento”, assegura a Sedeti. No entanto, vale destacar que as senhas serão distribuídas apenas hoje, mesmo que o atendimento seja realizado na semana que vem.

Para participar, é necessário ter em mãos RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Não é preciso levar currículo impresso, já que o processo é totalmente informatizado. Caso o interessado precise, também será feita a emissão da carteira profissional no próprio local.

Uma vez cadastrado, o candidato terá as informações cruzadas, para que sejam encontradas as vagas que se adequam ao perfil da pessoa, que receberá carta de encaminhamento profissional, contendo todas as informações sobre o processo seletivo.

A Sert está promovendo esta ação em todos os municípios conveniados até o fim deste mês. Entretanto, na região, não há previsão de realização nas demais cidades, somente em São Caetano.