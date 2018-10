Concurso quer prevenir uso de álcool por jovens

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



26/10/2018 | 07:00



Por que beber antes dos 18 anos não é legal? Essa é a questão que alunos de 12 a 17 anos de escolas estaduais do Grande ABC deverão responder no concurso cultural Cidade Responsável, organizado pela CervBrasil (Associação Brasileira da Indústria da Cerveja). O intuito do projeto é inibir o consumo precoce do álcool.

Segundo relatório da OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgado neste ano, 155 milhões de jovens entre 15 e 19 anos ingerem bebidas com teor alcoólico. Na região, pelo menos 461 moradores desta faixa etária foram atendidos pelos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) de São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires desde o início do ano com problemas relacionados à ingestão de álcool.

“O foco é a prevenção, porque o início do consumo de bebida está bastante relacionado à forma com que esse indivíduo vai se relacionar com o álcool na vida adulta”, destaca a coordenadora do projeto, Tarsila Portella.

Retardar o contato precoce com a bebida significa diminuir consideravelmente as chances de o individuo se tornar um adulto que faça uso problemático ou abusivo do álcool e possivelmente seja dependente da bebida, conforme Tarsila. “É uma questão de legislação e também de Saúde. O cérebro do adolescente ainda está em desenvolvimento.”

Para participar do concurso, os estudantes devem se cadastrar no site www.cidaderesponsavel.com.br e escrever uma frase criativa que responda ao questionamento proposto. Apenas alunos de escolas estaduais podem participar. Os educadores também podem contribuir com descrição, objetivos e recursos de práticas educativas criadas por eles sobre o tema. “Uma professora de São Bernardo desenvolveu aula e vídeo, além de concurso entre os jovens de drinques sem álcool. Foi uma das vencedoras em 2016”, exemplificou Tarsila.

O concurso é uma estratégia do projeto cidade responsável, da CervBrasil, e pela primeira vez ocorre em todo o Grande ABC. Antes, só São Bernardo participava da ação.

A professora de Português Gabriela Potti, 38 anos, da EE Doutor José Fornari, na Vila Baeta Neves, em São Bernardo, não participou das edições anteriores, mas acredita que é fundamental trazer a discussão sobre o alcoolismo para o contexto dos jovens. “Há aqueles que enfrentam esse problema dentro de casa, com seus familiares”, falou. Além disso, ela entende que a adolescência é uma fase em que o jovem está mais vulnerável à bebida e outras drogas lícitas e ilícitas.