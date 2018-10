Festa dos Povos acontece neste fim de semana em Mauá

Da Redação



26/10/2018 | 07:00



O fim de semana promete ser animado em Mauá, quando está programada a realização da tradicional Festa dos Povos. A sétima edição do evento ocorrerá no Paço Municipal da cidade, das 12h às 22h do sábado, e das 12h às 20h do domingo.

A entrada está restrita à doação de um quilo de alimento não perecível, que será entregue ao Fundo Social de Solidariedade e, posteriormente, às famílias cadastradas. O slogan da festividades neste ano é <CF50>A Sua Atitude Faz a Festa!.

Serão pelo menos dez barracas espalhadas pelo local com guloseimas diferenciadas. A expectativa é receber 5.000 pessoas, conforme o prefeito Atila Jacomussi (PSB). “A Festa dos Povos já é tradicional por reunir várias culturas e por promover a alegria e o entrosamento de diversos povos. Os alimentos arrecadados vão ajudar muitas famílias e toda a população pode fazer parte desta ajuda”, destacou. Ele reforçou ainda que o evento será oportunidade de os participantes experimentarem comidas típicas de outros países e se divertirem com atrações musicais.