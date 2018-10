Leo Khan



26/10/2018 | 07:00



Conhecidas como isoflavonoides, pertencem à classe dos fitoestrógenos. Esses compostos químicos fenólicos são encontrados em maiores concentrações em vegetais e principalmente nas leguminosas. No total das isoflavonas, dois terços são de glicosídeos conjugados de genisteína, o restante, conjugado de daidzeína e pequenas quantidades de gliciteína.

Suas propriedades terapêuticas na proteção contra várias doenças crônicas são baseadas em estudos experimentais e epidemiológicos.

A farmacologia e fisiologia das isoflavonas apresentam estrutura não esteroidal, mas comportam-se como estrógenos, além de serem as mais abundantes dentre os fitoestrógenos.

As evidências científicas existentes, até o momento, de seus efeitos permitem reconhecer como viável apenas o seu uso para alívio das ondas de calor associadas à menopausa e como auxiliar na redução dos níveis de colesterol.

Outros possíveis benefícios dos isoflavonoides:

- Atividade antiestrogênica

- Ação antioxidante

- Inibição de atividade enzimática

- Evidência na proteção contra o câncer

- Auxílio no combate a cardiopatologias

Saiba mais:

- As isoflavonas podem também prevenir a perda óssea pós-menopausa e a osteoporose.

- A genisteína colabora na regulação da secreção de insulina.

- As isoflavonas estão presentes nos alimentos ligados a açúcares e betaglicosídeos.

- Nesta forma não são absorvidas pelo organismo humano.

- Existe uma variabilidade considerável na eficiência digestiva das isoflavonas.

- Apenas as isoflavonas livres e sem a molécula de açúcar, as chamadas agliconas, são capazes de atravessar a membrana plasmática e serem absorvidas na barreira epitelial do intestino.

- Enzimas hidrolíticas de bactérias no intestino são responsáveis por essas reações.

- Após a absorção, essas moléculas são incorporadas nos quilomícrons, que as transportam ao sistema linfático antes de entrar no sistema circulatório.

- Esses quilomícrons distribuem as isoflavonas em todos os tecidos extra-hepáticos, onde irão exercer seus efeitos metabólicos, antes de retorná-las ao fígado como quilomícrons remanescentes.

- A retomada das isoflavonas circulantes do sangue ocorre passivamente e todas as células que contêm receptores para estrógenos potencialmente podem ser influenciadas por essas moléculas.

- Quando essas moléculas são secretadas na bile pelo fígado, parte é reabsorvida pela circulação entero-hepática e parte é excretada pelas fezes.

- Entretanto, a eliminação urinária das isoflavonas é maior e corresponde a aproximadamente 10% – 30% da ingestão dietética.

- Os efeitos variam de tecido para tecido, e em cada tipo essas apresentam afinidade por receptores específicos.

Tais efeitos ainda não são suficientemente elucidados a nível molecular.

Efeitos colaterais:

- Isoflavona pode alterar o bom funcionamento da tireoide.

+ Medicamento à base de soja não deve ser tomado em caso de alergia à soja por crianças, mulheres grávidas em fase reprodutiva ou que estejam amamentado.

Alimentos ricos em fito hormônios:

- Soja

- Ervilha

- Feijão

- Grão-de-bico

- Semente de linhaça

- Tofu

- Leite de soja

- Alho