As cédulas de 1950 encontradas em 1958

Ademir Médici



26/10/2018 | 07:00



Era 1958. Alguns homens mexiam no forro da mercearia de Augusto Cantamessa, na Praça Embaixador Pedro de Toledo, o Largo da Estátua de Santo André. De repente, velhos papéis começaram a cair do teto, apanhados ao chão pelo engraxate Gerson Gomes da Silva, 11 anos.

Entre os papéis, três cédulas de propaganda eleitoral de alguns anos antes. O pequeno Gerson guardou.

O engraxate cresceu. Continuou os estudos. Formou-se advogado. Em 1989, com escritório de advocacia em Rudge Ramos, São Bernardo, Dr. Gerson trouxe as cédulas à Memória. São as seguintes:

- Para presidente da República, Getúlio Vargas; para vice-presidente, Café Filho.

- Para governador, Hugo Borghi; para vice-governador, Ataliba Nogueira.

- Para governador, Lucas Nogueira Garcez; para vice-governador, Erlindo Salzano.

Eram cédulas de 1950. Gerson engraxava, com outros meninos, na barbearia de Domingos Galuzzi e Manoel Fernandes (mais conhecido por seo Rubens), que era vizinha à mercearia do Cantamessa, onde trabalhavam dona Amélia e sua sobrinha Iraci. Todos se conheciam neste Centro romântico de meio século atrás.

AMANHÃ

- Sobras de votos.

Novidades eternas de Santo André

Um álbum coletivo da memória



Maria Claudia Ferreira está de volta ao programa Memória na TV – é a sua participação número três. A criadora do blog Santo André Ontem e Hoje oferece novas imagens que falam da cidade. E Claudia realiza esse trabalho como hobby. Sua verdadeira profissão: ela é farmacêutica

“Eu trabalho com pesquisa clínica. Sou farmacologista. Estudo e pesquiso para novos medicamentos que serão lançados em dez, 15 anos e até mais. Viajo muito. Às vezes estou no México, um país de lindas histórias. Mas é da história de Santo André que eu gosto”, declara Claudia no programa.

Gertrudes Dal Pos, a aeromoça; Célio Felini e suas histórias; Dr. Martorano, um dentista no Grupo Escolar de Santo André; a evolução da Rua Coronel Oliveira Lima; as ruas Laura e do Bosque. Estas são algumas das atrações focalizadas em Memória na TV.

Como fecho do programa, Mazzaropi. O cômico brasileiro gravou cenas do seu filme Sai da Frente, da Vera Cruz, em Santo André. O ano: 1952. E estes trechos do filme estão no Memória na TV. Sintonizem: www.dgabc.com.br .



Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 26 de outubro:

- Em São Paulo, Cândido Mota. Criado em 1923, quando se separa de Assis.

- No Mato Grosso, Alto Araguaia e Poxoréo

- Na Bahia, Barra da Estiva, Brejões e Santa Inês

- No Paraná, Curiúva, Quatiguá e Verê

- No Maranhão, Icatu e Lago do Junco

- No Pará, Igarapé-Açu

- Em Pernambuco, Salgadinho

Fonte: IBGE



Interação com Facebook



"Pesadelo profissional"

Por favor, seu bombeiro, o meu marido está voando. No dia seguinte, no jornal, a notícia estranha: um homem havia caído das nuvens ao lado da fábrica de charutos.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 26 de outubro de 1988 e agora republicada no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 26 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6893



Manchete – Tribunal Regional Eleitoral corta 30 vereadores na região. Os sete municípios têm hoje 117 vereadores no total, mas a 15 de novembro serão eleitos apenas 87. Foi o que definiu o TRE em cumprimento à Constituição.

Santo André passará de 19 para 17 vereadores; São Bernardo, de 19 para 16; São Caetano, de 19 para 11; Diadema, de 17 para 13; Mauá, de 17 para 12; Ribeirão Pires, de 15 para nove; e Rio Grande da Serra, de 11 para nove.

FUABC – Justiça reabre a Faculdade de Medina do ABC.

São Caetano – Prefeitura conclui a restauração do Palacete De Nardi, futura sede do Museu Municipal.

Movimento Sindical – Em greve a Cerâmica São Caetano: paralisados 2.400 funcionários.



Santos do Dia

- Evaristo. Foi papa na virada do século 1 para o 2. Quarto sucessor de Pedro

- Boaventura de Potenza

- Flório

- Damião de Finaro

Hoje

- Dia do Trabalhador da Construção Civil

Em 26 de outubro de...

1918 – O secretário da Justiça do Estado, Eloy Chaves, vem a Santo André em visita ao senador José Luiz Flaquer, que se acha enfermo.

Os Estados Unidos enviam para a Europa o coronel House para examinar a questão do armistício.

1973 – Instituto Municipal de Previdência de São Bernardo, autarquia criada em novembro de 1964, inaugura suas novas instalações à Rua Dom Luiz, 2, em Nova Petrópolis.

1983 – Diário conquista o 5º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, com duas fotografias, de Reinaldo Martins e Ricardo Hernandes.

1988 – O empresário Antônio Ermírio de Moraes vem a São Caetano retribuir o apoio recebido do prefeito Walter Braido quando se candidatou ao governo do Estado, em 1986. A retribuição: dar apoio ao candidato apoiado por Braido à sua sucessão, Luiz Olinto Tortorello.