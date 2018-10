Datafolha: rejeição a Haddad oscila para 52% e a de Bolsonaro sobe para 44%

25/10/2018 | 19:50



O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, viu a rejeição a seu nome oscilar para baixo em uma semana. De acordo com pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira, 25, ela foi de 54% para 52%.

Líder na intenção de voto, Jair Bolsonaro (PSL) teve acréscimo de três pontos porcentuais na rejeição, passando de 41% a 44%.

A certeza do voto dos eleitores declarados de ambos é alta: 94% entre os eleitores de Bolsonaro e 91% entre os de Haddad.

A pesquisa Datafolha foi realizada a pedido da TV Globo e do jornal Folha de S. Paulo. Ela tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 9.173 eleitores em 341 municípios entre ontem e hoje. O levantamento foi registrado no TSE com o código BR-05743/2018.