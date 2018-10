Mesmo sem lesão grave, Gum vai desfalcar o Flu contra o Santos

25/10/2018 | 19:31



Alvo de preocupação por parte da comissão técnica do Fluminense, o zagueiro Gum não sofreu lesão grave na partida contra o Nacional, na noite de quarta-feira. Segundo o clube carioca, o jogador tem apenas um trauma no joelho direito e deve ser poupado na rodada do fim de semana do Brasileirão.

"O zagueiro Gum foi examinado pelo departamento médico nesta quinta, no CT. Em princípio, nada grave, apenas um trauma no joelho direito. O jogador já está em tratamento junto à fisioterapia para ficar em condições de encarar o Nacional na semana que vem", informou o clube, em nota.

Gum deixou o empate com o Nacional, por 1 a 1, no Engenhão, com dores no joelho. Ele sofreu uma pancada no local ao evitar um gol da equipe adversária. Antes disso, fora o responsável por marcar o gol da equipe carioca na partida válida pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

"Estou preocupado, chateado. É ruim ter que sair antes do fim. Travei o chute e ele caiu em cima de mim. Não sei direito, foi muito rápido. Mas virou o joelho e o tornozelo. Senti uma pontada nos dois", dissera Gum, ainda na noite de quarta.

Nesta quinta, exames não revelaram lesão grave. Mesmo assim, ele ficará de fora da partida contra o Santos, no sábado, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. Preservado no fim de semana, deve ter boas condições de jogo para a partida da volta contra o Nacional.

Com o resultado do jogo de ida, o Flu precisará vencer no Uruguai ou empatar desde que faça dois gols ou mais para selar a classificação. O jogo está marcado para o dia 31 de outubro (quarta que vem), às 19h30, no Parque Central.