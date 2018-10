Datafolha: Bolsonaro tem 56% e Haddad, 44%

Do dgabc.com.br



25/10/2018 | 19:26



Atualizada às 19h38

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem 56% das intenções de voto, enquanto seu adversário, Fernando Haddad (PT), aparece com 44%, divulgou o Datafolha nesta quinta-feira (25).

Na comparação com a última pesquisa, a diferença entre os candidatos diminuiu de 18 pontos porcentuais para 12 no período do uma semana.

Considerando os votos totais, Bolsonaro tem 48%, contra 38% de Haddad. Votos em branco e nulos somaram 8% e indecisos, 6%.

O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela Rede Globo. Ao todo, foram ouvidas 9.173 pessoas em 341 municípios do País.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%, isto é, há 95% de chance de os resultados representarem a realidade.