Datafolha: Bolsonaro cai para 56% dos votos válidos e Haddad sobe para 44%

A terceira pesquisa Datafolha do segundo turno da eleição presidencial mostra que as intenções de voto válidos do candidato Jair Bolsonaro (PSL) caíram e as de Fernando Haddad (PT) subiram. O capitão reformado do Exército passou de 59% das intenções de voto válidas para 56% em relação ao levantamento da semana passada, enquanto o petista foi de 41% para 44%.

Considerando os votos totais, Bolsonaro tem 48%, contra 38% de Haddad. Votos em branco e nulos somaram 8% e indecisos, 6%.

A pesquisa Datafolha foi realizada a pedido da TV Globo e do jornal 'Folha de S. Paulo'. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 9.173 eleitores em 341 municípios entre ontem e hoje. O levantamento foi registrado no TSE com o código BR-02460/2018.