Datafolha/MG: Zema tem 68% dos votos válidos e Anastasia, 32%

25/10/2018 | 19:05



O candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, registrou uma queda de 6 pontos porcentuais e foi a 68% dos votos válidos na pesquisa para o segundo turno no Estado, informou o Datafolha nesta quinta-feira, 25.

Apesar da queda, Zema continua 36 pontos à frente do senador Antonio Anastasia (PSDB), que subiu de 29% para 32%.

Considerando-se os votos totais, Zema foi a 56%, contra 26% do tucano. Votos em branco e nulos somaram 9% e indecisos, 8%.

O Datafolha ouviu 1.480 pessoas em 73 municípios do Estado entre quarta-feira (24) e quinta (25). O levantamento, feito a pedido do jornal Folha de S. Paulo e da TV Globo, tem margem de erro de 3 pontos porcentuais e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código MG-04683/2018.