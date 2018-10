Datafolha/SP: Doria tem 52% e França, 48% dos votos válidos, em empate técnico

25/10/2018 | 18:55



O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria, aparece com 52% dos votos válidos no segundo turno, segundo pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 25. Márcio França (PSB) tem 48%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. França conseguiu reduzir sua diferença para Doria, que era de seis pontos na pesquisa anterior, para quatro pontos neste levantamento.

Considerando o total de votos, Doria oscilou um ponto para baixo e agora tem 43%. França permaneceu com 40%. Votos em branco e nulos somam 9% e indecisos, 8%.

O levantamento foi feito na quarta (24) e quinta (25), com 2.394 entrevistas presenciais em 73 municípios. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo e está registrada no TSE sob o número SP-02453/2018.