Arana se destaca e Sevilla faz 6 a 0 no Akhisarspor na Liga Europa

25/10/2018 | 18:30



Com mais uma boa atuação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians, o Sevilla massacrou o Akhisarspor, da Turquia, nesta quinta-feira, ao aplicar uma sonora goleada de 6 a 0 em jogo válido pela terceira rodada do Grupo J da Liga Europa.

Roque Mesa abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo. Mais dois minutos e Pablo Sarabia ampliou. Lukac ainda fez o terceiro aos 35 minutos. No segundo tempo, diante de 29.720 torcedores, o Sevilla manteve o ritmo. Muriel, aos 5, e Promes, aos 15, aumentaram a vantagem para 5 a 0. Mercado, aos 22, definiu o placar.

Apesar da goleada, o Sevilla divide a liderança do grupo com o Standard Liège e com o russo Krasnodar, ambos também com seis pontos ganhos. O time belga bateu o russo por 2 a 1, com direito a um gol de Laifis, aos 45 minutos do segundo tempo. O brasileiro Ari abriu o placar para o Krasnodar e o primeiro gol do Standard Liège foi marcado por Emond.

No Grupo H, Eintracht Frankfurt e Lazio aumentaram suas vantagens na classificação. Em ritmo de treino, os alemães venceram o cipriota Apollon Limassol por 2 a 0. Kostic, aos 13, e Haller, aos 32 minutos, fizeram os gols, que levaram a equipe aos nove pontos.

A Lazio, jogando na França, obteve grande vitória, ao bater o Olympique de Marselha por 3 a 1. O brasileiro Wallace fez o primeiro gol do jogo, aos dez minutos. Com muita velocidade, o equatoriano Caicedo ampliou aos 14 da etapa final, mas viu Payet, aos 41, dar esperanças aos franceses. Mas Marusic, com um lindo chute de pé esquerdo, deu números finais ao placar. O time de Roma soma agora seis pontos. Apollon Limassol e Olympique de Marselha só têm um ponto e estão quase eliminados.

O Genk, da Dinamarca, é o líder do Grupo I, após vencer o Besiktas, na Turquia, por 4 a 2. O tanzaniano Samata fez dois gols para o Genk, enquanto Vágner Love diminuiu para o Besiktas. O congolês fez o terceiro e o polonês Piotrowski marcou o quarto gol, enquanto Vágner Love fez mais um para o time turco.

No outro jogo da chave, na Noruega, Sarpsborg e Malmö empataram por 1 a 1. Vindheim fez o gol sueco, mas Halvorsen empatou para os noruegueses.

Todos os times seguem com chances de classificação no grupo. O Genk tem seis pontos, contra quatro de Sarpsborg e Malmö. O Besiktas soma três.