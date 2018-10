Investigação de pacotes suspeitos ainda está em seus estágios iniciais, diz FBI

25/10/2018 | 17:26



Representantes do FBI e da polícia de Nova York, além do governador nova-iorquino, Bill de Blasio, participaram de uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 25, em que abordaram a investigação em andamento dos dez pacotes suspeitos interceptados nos últimos dias no país.

"A investigação ainda está em seus estágios iniciais", de acordo com o FBI. Os dispositivos identificados serão transportados pela polícia federal dos Estados Unidos nesta tarde ao Quantico, na Virgínia, para que sejam avaliados. "Estamos trabalhando rapidamente para analisar informações importantes", destacaram.

As autoridades afirmaram que "não sabemos se há mais pacotes suspeitos" em outros lugares, mas indicaram que os cidadãos de Nova York "estão seguros e não há ameaças a indivíduos". Elas também se recusaram a afirmar "de onde achamos que os pacotes vieram" e se os dez são similares entre si, mas destacaram que os dispositivos são "potencialmente perigosos" e não estão sendo tratados como "fraudulentos".

Questionando, Blasio afirmou ainda que considera os atos como "absolutamente terrorismo" com o objetivo de intimidar os cidadãos. Já a polícia de Nova York garantiu que vai identificar os responsáveis pelo ato.