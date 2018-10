Pabllo Vittar comenta foto de Anitta e fãs hostilizam a drag: Cuidado com a falsa!

25/10/2018 | 17:09



Anitta e Pabllo Vittar fazem muito sucesso tanto juntas, com o hit Sua Cara que gravaram em parceria, quanto com seus trabalhos solos. Apesar de rumores, elas nunca assumiram publicamente se tiveram uma briga ou não, após Vittar ter supostamente se recusado a participar de uma festa promovida pela carioca. Independente disso, os fãs parecem não esquecer as histórias do passado.

A funkeira postou uma foto com Diplo, na última quarta-feira, dia 24. Pabllo, que é amiga de ambos, comentou com um emoji de coração. Os fãs de Anitta viram o comentário como uma forma de sarcasmo e foram tirar satisfações e uma seguidora respondeu:

Cuidado com a falsa!

Outra fã escreveu:

Limpa que está escorrendo o veneno no canto da boca.

Mas nem todo mundo encarou o comentário de Pabllo dessa maneira. Uma seguidora comentou:

Pabllo, você arrasa! Anitta, você arrasa! Adoro vocês duas e torço pela amizade de vocês. Vamos deixar o passado para trás! Amo vocês.