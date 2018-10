Renato Aragão faz conta no Instagram para provar que não morreu

25/10/2018 | 17:09



Renato Aragão decidiu explicar para o jornal Extra o motivo de ter criado um perfil no Instagram, e a razão é a mais inusitada possível: ele queria desmentir os boatos de que teria falecido!

O humorista, de 83 anos de idade, disse:

- Minha mulher deu a ideia de eu ser mais atuante na Internet por conta das fake news, que diziam que eu estava infartado no hospital ou até mesmo morto. Como podem fazer isso? Já tentaram me matar um monte de vezes, mas estou mais vivo do que nunca.