Emilia Clarke, estrela de Game of Thrones, pode estar namorando diretor de cinema

25/10/2018 | 16:17



Emilia Clarke, mais conhecida por viver Daenerys Targaryen em Game of Thrones, indicou por meio do Instagram que pode estar com um namorado novo! E o escolhido da atriz seria o diretor e roteirista Charlie McDowell, filho de Malcolm McDowell, o protagonista do clássico Laranja Mecânica.

Tudo começou quando, de forma misteriosa, Charlie postou na última terça-feira, dia 23, uma foto na rede social de duas pessoas na sombra em clima de romance. Na legenda, ele foi sucinto e discreto ao escrever apenas o seguinte:

Feliz aniversário, E, indicando a inicial do nome de Emilia.

A atriz, que completou 32 anos de idade no dia 23 de outubro, também postou exatamente a mesma foto no Instagram e escreveu na legenda:

Bom, esse foi um aniversário que eu não vou esquecer por um tempo, junto com o emoji de um coração.

Os fãs da beldade logo ligaram os pontinhos e começaram a comentar coisas do tipo:

Um aniversário, selado com um beijo.

Se você encontrou o amor, eu fico feliz por você.

Por fim, um seguidor ainda brincou:

Eu estava esperando ainda casar com você, estou triste agora.