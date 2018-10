Diadema recebe campeonato de videogame neste fim de semana

Rafael dos Santos



25/10/2018 | 15:59



Fãs de videogame, principalmente de jogos de futebol já podem começar a se concentrar. De sexta (26) até domingo (28), será realizada a última competição de FIFA 19, na Arena Game (Piso Araucária) do Shopping Praça da Moça (Rua Manoel da Nóbrega, 712), em Diadema. As inscrições são gratuitas e pode ser feitas até sábado (27), na loja Universo dos Games.

A grande final será no domingo, com premiação de vale-compras para os três primeiros colocados na loja Universo dos Games e jogos de acordo com o ranking.

O espaço também conta com outros jogos e opções de diversão para o público a partir de quatro anos, que seguirão disponíveis até 4 de novembro. Para quem não quiser competir, mas não abre mão de se divertir, o evento terá estações de jogos como Just Dance, Fortnite, Super Mario, futebol de botão e FIFA. A atração é gratuita.