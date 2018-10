Financiamento imobiliário atinge R$ 4,91 bi em setembro, alta de 44% em um ano

25/10/2018 | 15:58



Os financiamentos no País para compra e construção de moradias, com recursos das cadernetas de poupança, atingiram R$ 4,91 bilhões em setembro, redução de 13,3% em relação a agosto e alta de 44% comparativamente a setembro do ano passado.

No acumulado do ano até setembro, foram financiados R$ 40,8 bilhões, montante 25% superior ao observado em igual período de 2017. Nos 12 meses compreendidos entre outubro de 2017 e setembro de 2018, foram aplicados R$ 51,32 bilhões, elevação de 12,4% em relação ao apurado nos 12 meses precedentes.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 25, pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Em relação ao número de imóveis, foram financiadas 20,7 mil unidades em setembro, resultado 8,1% menor que o de agosto e alta de 43,4% frente a setembro do ano passado.

Nos primeiros nove meses de 2018, foram financiados 162,10 mil imóveis, alta de 23% em relação ao mesmo período de 2017. Nos últimos 12 meses até setembro, o financiamento imobiliário propiciou a aquisição e a construção de 205,9 mil imóveis, crescimento de 12,2% comparativamente aos 12 meses precedentes.