Conte está trabalhando muito duro na economia da Itália e terá êxito, diz Trump

25/10/2018 | 15:58



O presidente americano, Donald Trump, afirmou em sua conta no Twitter que o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, "está trabalhando muito duro na economia da Itália - ele terá êxito!".

A Itália tem enfrentado críticas da União Europeia (UE) devido ao plano orçamentário do próximo ano fiscal, que prevê um déficit de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e foi rejeitado pela Comissão Europeia. O órgão do Executivo europeu pediu que Roma reformule o orçamento e o apresente em até três semanas.

Ainda na rede social, Trump disse que conversou com Conte sobre "muitos assuntos", entre os quais "o fato de que a Itália agora está assumindo uma linha muito dura em relação à imigração ilegal".

"Eu concordo com a posição deles 100%", escreveu o republicano, "e os EUA estão igualmente tomando uma posição muito dura sobre a imigração ilegal".