Milan perde do Betis em casa e deixa a liderança do grupo na Liga Europa

25/10/2018 | 15:56



Em meio a mais uma temporada sofrível, o Milan voltou a decepcionar seu torcedor nesta quinta-feira. Mesmo atuando em casa, no San Siro, a equipe italiana perdeu para o Betis por 2 a 1, foi ultrapassado na liderança do Grupo F da Liga Europa e ampliou a pressão sobre o técnico Gennaro Gattuso.

O resultado deixou o Milan com seis pontos, enquanto o Betis chegou a sete e subiu para a ponta. A terceira colocação é do Olympiacos, que chegou a quatro após bater o Dudelange por 2 a 0, fora de casa. Derrotado, o time de Luxemburgo segue sem pontuar, na lanterna.

Depois de um péssimo início de temporada, o Milan havia embalado quatro vitórias seguidas, mas a queda no clássico para a Inter de Milão e a derrota desta quinta voltam a pressionar Gattuso. Afinal, no Campeonato Italiano a equipe é apenas a 12.ª colocada, com 12 pontos em oito partidas.

A vitória do Betis nesta quinta começou a ser escrita aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Lo Celso fez ótima jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Sanabria marcar. Na etapa final, aos oito minutos, Lo Celso recebeu na intermediária e chutou colocado para marcar lindo gol.

O Milan foi para cima e ainda conseguiu diminuir aos 37, com Cutrone, aproveitando assistência de Castillejo, mas parou nisso. Na próxima rodada, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em Sevilha, dia 8 de novembro. Na mesma data, o Olympiacos recebe o Dudelange.

OUTROS RESULTADOS - Pelo Grupo A, o Zurique se isolou na liderança ao derrotar o Bayer Leverkusen em casa por 3 a 2, subindo para nove pontos e deixando o adversário com seis. Larnaca e Ludogorets empataram por 1 a 1 na outra partida da chave e dividem a lanterna com um ponto.

Já pelo Grupo B, o Red Bull Salzburg disparou na ponta, com nove pontos, ao derrotar por 3 a 0, na Áustria, o Rosenborg, que segue sem pontuar. Na Alemanha, o RB Leipzig chegou a seis pontos ao bater por 2 a 0 o Celtic, terceiro colocado, com três.