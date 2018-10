Melo e Kubot mantêm boa fase, vencem a 10ª seguida e vão à semifinal em Viena

25/10/2018 | 14:48



O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot mantiveram a boa fase na temporada e garantiram vaga nas semifinais do Torneio de Viena. Nesta quinta-feira, eles passaram pelo croata Nikola Mektic e o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/4.

Cabeças de chave número 2, Melo e Kubot precisaram de 1h20min para avançar no ATP 500 austríaco. Eles tiveram trabalho, largaram atrás e não pareciam em seus melhores dias, mas foram precisos para confirmar a única oportunidade de quebra que tiveram e arrancaram para o triunfo no terceiro set.

A vitória confirma o ótimo momento vivido pela dupla. Este foi o décimo triunfo consecutivo de Melo e Kubot, que vêm de títulos em Xangai e Pequim. Os dois, aliás, chegaram na final dos últimos três torneios que disputaram, tendo sido derrotados somente no US Open.

Em Viena, a dupla luta pelo quinto título em 2018. Para isso, precisará passar pela semifinal, na qual enfrentará o vencedor do confronto dos britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski com o alemão Andreas Mies e o chileno Hans Podplinik-Castillo.

SIMPLES - Na chave de simples, o cabeça de chave número 1, Dominic Thiem, também fez sua parte e avançou às quartas de final do Torneio de Viena. O sétimo colocado do ranking derrotou o norte-americano Sam Querrey por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h18min de partida.

Na próxima fase, Thiem terá confronto teoricamente bem mais complicado, afinal, vai encarar Kei Nishikori, cabeça de chave número 5 na Áustria. O japonês também avançou nesta quinta-feira, ao derrotar o russo Karen Khachanov por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Oitavo favorito do torneio, o britânico Kyle Edmund foi surpreendido pelo espanhol Fernando Verdasco e perdeu em três sets: 6/4, 3/6 e 6/3. Já o casaque Mikhail Kukushkin, vindo do qualifying, derrotou o russo Andrey Rublev por 2 sets 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.