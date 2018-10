Bruna Marquezine voltou para Fernando de Noronha para ver Gian Luca, irmão de Giovanna Ewbank

25/10/2018 | 14:09



Como você viu, Bruna Marquezine declarou estar ótima após o fim de seu relacionamento com Neymar. E aparentemente o irmão de Giovanna Ewbank tem muito a ver com isso.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a atriz voltou para Fernando de Noronha na última quarta-feira, dia 24, acompanhada de Manu Gavassi e Izabel Goulart. O motivo da viagem seria a comemoração do aniversário de 34 anos de idade da modelo - mas também um reencontro com Gian Luca Ewbank, de quem teria se tornado muito próxima nos últimos dias.

De acordo com o jornalista, Bruna e Gian flertaram bastante na última passagem da atriz por Noronha. Os dois teriam até jantado juntos. Enquanto isso, Neymar teria mostrado interesse por Giovanna Lancellotti, ex-namorada de Gian. Que troca-troca, né?