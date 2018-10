Em A Fazenda, Rafael Ilha assume que pensa em não colocar Gabi Prado na roça

25/10/2018 | 14:09



Em uma conversa com Evandro Santo, Rafael Ilha assumiu que pensa em não colocar sua principal rival, Gabi Prado, na próxima roça de A Fazenda. O cantor comentou que sua estratégia girava em torno de Caique Aguiar e Fernanda Lacerda.

- Sinceramente, eu vou anotando tudo na minha caderneta. A Fernanda e o Caique, se eu não me engano, já votaram duas ou três vezes em mim. E o Caique já falou que não iria votar em mim duas vezes e votou. Então qualquer um do time deles que for pro saco, para mim, tá valendo.

Entretanto, Evandro deixou claro que essa não era uma boa ideia.

- Acho que com a Gabi você tem que resolver logo. Ela foi a que mais te f***u. Você deve isso ao público.

Rafael, então, disse que considerava essa opção, mas reafirmou sua estratégia inicial. E aí, o que você acha que ele irá fazer?

Eliminação

Em um outro bate papo, dessa vez com Catia Paganote, o ex-Polegar disse acreditar que Chulapa deixará o reality na noite desta quinta-feira, dia 25.

- Eu tento ter a visão do público, por isso que eu deduzo. O Chulapa está apático. Ele não fez nada dentro do jogo, ele só comeu, bebeu e dormiu.

Perseguição

Gabi Prado continua pensando em formas de irritar Nadja Pessoa. Em uma conversa com João Zoli, a modelo afirmou que iria perseguir a rival.

- Da próxima vez que a Nadja dizer que estão excluindo ela, eu vou passar o dia inteiro seguindo ela. Onde ela for, eu vou atrás. Se ela sentar, eu sento; quando ela for fazer xixi, sento na porta do banheiro; quando ela for malhar, eu ponho a roupa e vou junto.

O boy de Gabi, porém, não aprovou o esquema.

- Você está dando ibope para ela.

A influencer rebateu dizendo não se importar com isso. Parece que as desavenças entre as duas continuarão por um bom tempo, hein?