São Caetano recebe Feirão do Emprego com 377 oportunidades

25/10/2018 | 14:10



O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Caetano será palco do Feirão do Emprego realizado pela Sert (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho) em parceria com a Prefeitura do município. O evento, que ofertará 377 vagas, será nesta sexta-feira (26), das 9h às 15h.

Do total de oportunidades, 200 são para o cargo de vigilante e exclusivas para pessoas com deficiência. As outras vagas são para ½ oficial de cozinha, ½ oficial de manutenção predial, ½ oficial de mecânico I, ½ oficial de pintura II, ajudante de carga e descarga – mercadoria, ajudante de produção, analista de atendimento (PCD), arrumador no serviço doméstico, assistente de compras, assistente de vendas, assistente financeiro, atendente de telemarketing, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro, consultor externo de consórcios, controlador de acesso, costureiro, máquina na confecção em série, cozinheiro, desenhista mecânico – inventor, estágio - comércio exterior, fiscal de pátio, limpador de vidros, manobrista, mecânico de refrigeração, mecânico diesel, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista manobrista - 9 eixos, operador de empilhadeira, porteiro, programador de centro de usinagem, torneiro cnc, vendedor de veículos e vendedor externo.

O PAT distribuirá 250 senhas, mas se o número de interessados ultrapassar essa quantidade, o atendimento será continuado na semana seguinte. Ou seja, todos que comparecerem ao evento serão atendidos. No local haverá também emissão de Carteira de Trabalho.

Os interessados precisam levar CPF, RG, Carteira de Trabalho e o número do PIS.

O PAT fica Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro.