São Caetano antecipa pagamento de outubro e 1ª parcela do 13º

25/10/2018 | 14:09



A Prefeitura de São Caetano divulgou na tarde desta quinta-feira (25) a antecipação do pagamento dos vencimentos de outubro e da primeira parcela do 13º salário aos servidores. A decisão, segundo o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), foi reflexo de política de contenção de gastos do Paço.

Nos cálculos do Palácio da Cerâmica, serão beneficiados 6.274 servidores, que receberão R$ 30 milhões – entre o vencimento do mês e a primeira etapa do benefício. “A austeridade fiscal, que permitiu alcançar o equilíbrio das contas e honrar os funcionários por meio dessa antecipação, também traz um impacto positivo à economia local – apenas a primeira parcela do 13º injetará mais R$ 12,7 milhões na cidade”, informou a Prefeitura.

Outro objetivo, de acordo com o governo, com a medida foi homenagear os funcionários públicos, que comemoram seu dia no domingo (28).