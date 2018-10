Marcio Bernardes



25/10/2018 | 13:40



Palhaçada



(São Paulo) – O episódio no jogo entre Internacional e Santos foi surreal. E o árbitro Ricardo Marques Ribeiro ficou no centro de uma hecatombe graças a sua incompetência. Ou melhor, toda a arbitragem brasileira está cercada de problemas. Isso para dizer o mínimo. Os observadores mais radicais chegam a acusar certos árbitros de desonestidade. Não penso que seja assim.



Prefiro concentrar minha opinião na incompetência mesmo. Isso aliado à falta de profissionalismo, medo dos superiores, dependência da verba da arbitragem e falta de independência para tomar a melhor e mais correta decisão.



Repare que nos últimos anos os cartolas anunciam pré-temporada para árbitros e auxiliares, criam a função do “auxiliar de quero-quero”, aquele cara que fica atrás do gol e mais atrapalha do que ajuda. Tem o quarto árbitro, algumas vezes a equipe do árbitro de vídeo... E os erros continuam aparecendo e mostrando que enquanto não se profissionalizar a arbitragem continuaremos convivendo com essas barbaridades.



Vale um elogio a Sportv. O gol de Leandro Damião, depois anulado, foi resolvido após uma paralisação de seis minutos. E a emissora global não repetiu o lance. E fez muito bem. Ricardo Marques Ribeiro parecia uma barata-tonta. Conversava com os auxiliares, ia de um lado para outro, falava com alguém através do microfone que é instalado ao lado do fone de ouvido...



Pode ser que ele estava esperando alguma ajuda externa, o que é proibido. Como o Sportv não repetiu o lance todo o grupo de arbitragem ficou perdido.



Aliás, perdidos estamos nós. Perdido esta quem gosta de futebol. É o fim da picada.



Palpite infeliz



Previsões no futebol nem sempre se confirmam. Achei que o River Plate se daria melhor contra o Grêmio. Aproveitei para chutar de bico; previ que o Palmeiras repetiria o jogo anterior em La Bombonera e voltaria para São Paulo com um bom resultado.



O Grêmio fez uma partida irrepreensível na terça-feira. Venceu e engoliu o River Plate. E na quarta o Boca Juniors conseguiu uma vantagem difícil de ser superada no jogo de volta.



Estou cantando até agora para mim mesmo versos de Noel Rosa: “Quem é você que não sabe o que diz. Meu Deus do céu que palpite infeliz. Salve o Estácio, Salgueiro e Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a Vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também”.