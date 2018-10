Robert de Niro recebe pacote suspeito em prédio de sua produtora em Nova York

25/10/2018 | 13:09



A polícia da cidade de Nova York descobriu um novo pacote suspeito, e desta vez, a vítima seria Robert de Niro. O material estava endereçado ao ator e entregue na Rua Greenwich, sede da Tribeca Enterprises, a produtora do astro que apresenta o Tribeca Film Festival, segundo um representante da Tribeca Enterprises e vários relatórios informados pelo site The Hollywood Reporter.

O item tinha características parecidas dos dispositivos enviados para os Obamas, Clintons e para o prédio da Time Warner. A polícia foi chamada às 4h45 da manhã desta quinta-feira, dia 25. O pacote estava no sétimo andar do prédio, de acordo com o canal de notícias CNN.

Em um comunicado, a Tribeca Enterprises explicou:

- Um pacote suspeito foi recebido. Ligamos para a polícia. Eles o retiraram e passaram por todos os procedimentos de segurança. Ele foi endereçado a Robert De Niro e é um empacotamento similar aos demais. Todos estão seguros e o prédio está aberto.