Após dar à luz, Mayra Cardi fala de cuidados com a filha: - Minha cadeira de amamentação é a cadeira do escritório

25/10/2018 | 13:09



Sempre compartilhando detalhes de sua vida nas redes sociais, Mayra Cardi publicou uma foto nesta quinta-feira, dia 25, em que aparece amamentando a filha Sophia. Na publicação, a mamãe escreveu um texto sobre como está sendo os primeiros dias a pequena, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar.

Não existem regras para sua vida que não tenham que ser criadas e aprovadas por você mesma e mais ninguém! Existem muitos protocolos, lendas, achismo ou como quiser chamar, o importante é ser e fazer feliz dentro da sua verdade. Eu passo meu dia todo no meu escritório atendendo meus coachs, e gerenciando minha empresa e negócios, sou uma empresaria e parar nunca foi uma opção, meu escritório é na minha casa o que facilita muito minha vida com a Sophia nesse início. Minha cadeira perfeita de amamentação é a cadeira do escritório, nada de poltrona, nada de silêncio porque mamamos escutando as músicas que eu gosto afinal mãe feliz produz muito leite, posso dizer que poderiam ser três que sobraria leite (risos)! Enfim sua vida, suas regras se desprenda um pouco do que o outro acha que é o melhor para você o ator principal e único da sua vida!, escreveu ela.

Além do post, Mayra também vem usando o Stories do seu Instagram para compartilhar tudo que vem passando por conta do pós-parto e as dificuldades de se manter em repouso.

- Eu não tinha me preparado para esta cesárea. Eu estava muito preparada para o parto normal, então não estava preparada para a recuperação, eu não fechei minha agenda de trabalho, continuei com a minha agenda de trabalho normal. Então, é muito difícil para mim repousar, explicou, destacando que está tendo problemas para aceitar esse período de calmaria.

- Estou tendo que fazer um trabalho psicológico para que eu entenda o que é esse negócio de parar. Para mim é tão difícil, a vida é tão ativa. Nada mudou, eu não inchei na gravidez, não tive dificuldades de fazer nada, não fiquei limitada. Agora, no final não poder fazer alguma coisa sentindo vontade de fazer, é muito difícil. Mas a gente tem que respeitar, porque foram sete camadas que eu cortei e o negócio não é brincadeira.

E não só ela que está se abrindo para os internautas! O papai, Arthur Aguiar, também usou suas redes sociais para falar sobre como está sendo a nova vida com a filha. Na última quarta-feira, dia 24, ele postou uma foto de sua mão direita na mão esquerda da garotinha e comentou sobre o momento.

Esse foi o nosso primeiro contato físico... Nunca vou esquecer esse momento. Parece que ali eu comecei uma outra vida... Não existe mais nada que eu faça que eu não pense primeiro em você! Te amarei, te darei carinho, atenção e cuidado até o final da minha vida. E você pode ter certeza que, assim como nessa foto, eu sempre estarei aqui pra te dar a mão... Obrigado por iluminar a minha vida! Te amo filha!