Após susto, Marcelo treina e deve reforçar o Real no clássico com o Barcelona

25/10/2018 | 12:57



O brasileiro Marcelo deverá reforçar o Real Madrid no clássico do fim de semana diante do Barcelona. O jogador deu um susto na última terça-feira, no triunfo sobre o Viktoria Plzen pela Liga dos Campeões, mas treinou normalmente nesta quinta e deverá estar em campo no domingo, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

O lance aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, quando o meio-campista do time checo Ubong Ekpai deu um carrinho por trás e acabou prendendo no gramado o tornozelo direito do lateral brasileiro, que saiu de campo e deixou o Real Madrid com dez jogadores em campo, já que o técnico Julen Lopetegui já havia feito as três substituições possíveis.

"Foi uma pancada muito forte, vou fazer radiografia agora para tirar as dúvidas. Mas estou bem. Saí chorando porque eu quebrei o pé há uns cinco anos, e estava com medo de pisar. Passou um filme na minha cabeça porque foi um período um período muito chato da minha carreira", chegou a dizer Marcelo após a partida.

O jogador passou por exames, que descartaram qualquer lesão mais grave. Por isso, nesta quinta ele trabalhou normalmente ao lado dos colegas e se credenciou a atuar no clássico, tão importante para o Real neste momento de crise após os resultados ruins do início da temporada.