Brasil e o totalitarismo

25/10/2018 | 11:44



A palavra das últimas semanas foi violência. Os jornais estão noticiando agressões por todo o Brasil. Nas redes sociais, vídeos estão sendo divulgados registrando discussões, brigas, espancamentos e mortes. O País, que sempre se vangloriou de sua cordialidade, diversidade, alegria e amor, tornou-se a Nação do ódio e da violência. De que lado o ódio está? Da esquerda ou da direita? O ódio está do lado do totalitarismo. Infelizmente, a motivação da facada que fez de vítima Jair Bolsonaro foi a mesma motivação que matou mestre de capoeira, em Salvador.

O ódio, nesses últimos anos, tem sido gestado na alma do brasileiro, sendo alimentado pela angústia de País cindido, de direitos perdidos, de Educação e Saúde precárias, de corrupção generalizada e de parte da mídia que mais confunde do que informa. Tudo isso gerou, sem dúvidas, crises plurais: social, política, mental, ambiental etc.

Crises que são muito similares ao período alemão que precedeu o nazismo. Na história, vimos que o ódio, seja de qualquer povo, quando gestado, tem que escapar de alguma forma.

E, na maioria das vezes, os povos elegem a forma mais primitiva e sombria para esse escape: a violência. Hannah Arendt (filósofa política alemã) aponta que o embrião desse movimento é o isolamento dos indivíduos, ou seja, deixar todos contra todos – de fato, cindir a população. E, então, fazer o povo crer em bipolaridade do que é verdadeiro e do que é falso. Do que é real e do que é irreal. De quem é o herói e de quem é o inimigo.

No Brasil, existe a dinâmica ‘pai-herói contra o mal’. Somos País que possui a alma do órfão ferido. Não temos fundador ou herói da Nação na história, tentaram enxergar o pai-herói em Tiradentes, em Vargas, nos militares, em Collor, em Lula, em Moro e, agora, em Jair Bolsonaro. Nessa polarização, considerar um como pai-herói é imputar no outro todo o mal existente. Essa é a dinâmica do bode expiatório, de Rene Girard (foi historiador, crítico literário, antropólogo, filósofo, teólogo, sociólogo e filólogo francês), cuja finalidade é a contenção das tensões sociais pelo derramamento de sangue, pela violência. Portanto, é sempre necessário ponderar a exaltação de um ou outro candidato.

Nossa recente pesquisa sobre contágio psíquico demonstra que parte da comunicação humana não se dá somente pela linguagem, mas também pelas emoções, sejam benéficas ou maléficas. O contágio psíquico é um dos formadores dos pensamentos e julgamentos da sociedade. O ódio é emoção, portanto, é contagioso. Ele não passa pelo crivo da racionalidade, ele está aquém dela. O ódio está na alma do brasileiro.

Leonardo Torres é doutorando e mestre em Comunicação e Cultura Midiática, palestrante e professor universitário.

