Agressão ao meio ambiente

Cada brasileiro produz de 600 gramas a um quilo de lixo por dia. E o descarte do que não serve mais ao uso é um dos principais problemas do País. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente exigiu que os municípios implantassem seu Plano Integrado de Resíduos Sólidos, que nada mais é do que a adoção de medidas necessárias para o melhor descarte dos dejetos. O prazo para a adequação às normas se encerrou em 2014 e 45,2% das cidades não se enquadraram.

O plano prevê 19 itens obrigatórios, que incluem metas de redução na quantidade de rejeitos por meio de reciclagem e reutilização de materiais, diagnóstico da situação dos resíduos sólidos, além de regras para transporte e demais etapas da coleta de lixo e limpeza urbana.

O adoção de tais medidas possibilita enormes ganhos. Cada R$ 1 investido neste tipo de serviço gera economia de R$ 9 em outras áreas, como atendimento de Saúde, por exemplo.

Por outro lado, as cidades que não estão de acordo e as ignoram ficam sujeitas a duras sanções. Uma delas é a impossibilidade de receber verbas federais. Outra, atinge diretamente o prefeito, que fica sujeito a improbidade administrativa.

Motivos não faltam para que os gestores fiquem atentos à destinação correta dos materiais. Se não for pela melhora nas condições de vida dos munícipes, que seja então pela manutenção de seus direitos políticos.

No Grande ABC, apenas uma das sete cidades ainda está em desacordo. Rio Grande da Serra, governada por Gabriel Maranhão. E as marcas deste descaso à legislação se tornam visíveis, como flagrou a equipe de reportagem deste Diário ao encontrar montanha de entulho na área central do município.

O fato de estar situada em área de manancial torna ainda mais necessária a adoção imediata de providências. Caso não seja possível a implantação do plano por limitações financeiras, que se recorra ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, como sugere especialista. Fazer de conta que o problema não existe só vai piorá-lo.