Maytê Piragibe é detida com drogas durante blitz no Rio de Janeiro

25/10/2018 | 11:09



Maitê Piragibe, que recentemente fez parte do elenco de Apocalipse, novela da Record, foi pega com drogas durante uma blitz no Rio de Janeiro na última terça-feira, dia 23. Segundo informações do colunista Leo Dias, a atriz estava acompanhada de Tiago Nacarato, ex-participante do The Voice Portugal.

Ambos foram parados por policiais militares quando trafegavam pela Auto Estrada Lagoa Barra. Ao ser revistada, as autoridades encontraram dois cigarros de maconha, que somavam oito gramas da erva. Por causa do delito, ambos foram encaminhados à delegacia do Leblon, onde prestaram esclarecimentos e depois foram liberados.

Ainda de acordo com o colunista, o caso foi registrado e Maitê foi autuada pelo crime de porte de droga para consumo próprio.