Bélgica passa França e assume ponta do ranking da Fifa; Brasil segue em terceiro

25/10/2018 | 10:14



Há um mês, as seleções de Bélgica e França protagonizaram pela primeira vez na história, desde a criação há 25 anos, um empate na liderança do ranking da Fifa. Nesta quinta-feira, a entidade revelou a atualização de outubro da lista e os belgas assumiram a ponta isolada, apenas um ponto à frente dos atuais campeões da Copa do Mundo. O Brasil segue na terceira colocação.

Em setembro, Bélgica e França tinham os mesmos 1.729 pontos. Na data Fifa de outubro, os belgas venceram a Suíça por 2 a 1, pela Liga das Nações, e empataram um amistoso contra a Holanda por 1 a 1. Já os franceses ficaram no 2 a 2 contra a Islândia, em amistoso, e bateram a Alemanha por 2 a 1, na Liga das Nações. Por conta dos critérios de pontuação adotados pela Fifa, a seleção de Eden Hazard, Lukaku e cia. ganharam um ponto a mais e assumiram a ponta (1.733 a 1.732).

Com duas vitórias em amistosos - 2 a 0 na Arábia Saudita e 1 a 0 na Argentina, ambas em solo saudita -, a seleção brasileira do técnico Tite segue na terceira colocação, com 1.669 pontos. A vantagem para a quarta colocada, que é a vice-campeã mundial Croácia, aumentou para 34 pontos. Os croatas empataram sem gols contra a Inglaterra, pela Liga das Nações, e venceram um amistoso contra a Jordânia por 2 a 1.

A única alteração do Top 10 do ranking nesta atualização foi a subida da Inglaterra da sexta para a quinta colocação, ultrapassando o Uruguai. Os ingleses chegaram a 1.619 pontos, contra 1.617 dos sul-americanos. Na sequência aparecem Portugal, Suíça, Espanha e Dinamarca.

Quem também se destacou, mas de forma negativa, foi a Alemanha. A campeã mundial em 2014, que parecia ter iniciado uma reação na atualização de setembro, quando havia ganhado três posições, desta vez caiu duas e agora aparece em 14.º lugar. Pesa aí a péssima campanha na Liga das Nações, onde corre o sério risco de ser rebaixada para a Liga B (espécie de segunda divisão) da competição europeia.

A surpresa da lista foi a ascensão de Gibraltar, que conseguiu em outubro as suas duas primeiras vitórias na recente história no futebol. Pela Liga das Nações, derrotou a Armênia e Lichtenstein e ganhou oito posições no ranking da Fifa, subindo para o 190.º lugar.

A próxima atualização do ranking da Fifa está marcada para o dia 29 de novembro, após os últimos jogos oficiais das seleções em 2018.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1.º - Bélgica - 1.733 pontos

2.º - França - 1.732

3.º - Brasil - 1.669

4.º - Croácia - 1.635

5.º - Inglaterra - 1.619

6.º - Uruguai - 1.617

7.º - Portugal - 1.616

8.º - Suíça - 1.598

9.º - Espanha - 1.594

10.º - Dinamarca - 1.584

11.º - Colômbia - 1.575

12.º - Argentina - 1.573

13.º - Chile - 1.568

14.º - Alemanha - 1.555

15.º - Holanda - 1.550

16.º - México - 1.549

17.º - Suécia - 1.548

18.º - País de Gales - 1.538

19.º - Itália - 1.533

20.º - Peru - 1.530