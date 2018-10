Ator do clássico do terror Poltergeist morre aos 94 anos de idade

25/10/2018 | 10:17



James Karen, ator norte-americano, morreu na última terça-feira, dia 23, de acordo com informações do The Hollywood Reporter.

Ele tinha 94 anos de idade e com um currículo extenso de filmes e séries. Entre seus papeis mais relevantes, está o Mr. Teague em Poltergeist: O Fenômeno, clássico do terror lançado em 1982. Ela ainda esteve em A Volta dos Mortos Vivos, Cidade dos Sonhos e À Procura da Felicidade.

James estava dublando a série animada Sticky Fingers e seu último trabalho no cinema foi no terror Cynthia, que estreou em agosto nos Estados Unidos.