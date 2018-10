Ticiane Pinheiro flagra Naiara Azevedo roubando lembrancinhas na festa de Tiago Abravanel

25/10/2018 | 10:17



Tiago Abravanel completou 31 anos de idade no último domingo, dia 21, mas só nessa quarta-feira, dia 24, o ator celebrou com os amigos a data especial em uma festa para lá de animada no bairro do Ibirapuera, em São Paulo, na casa da mãe de Tiago, Cíntia Abravanel, a filha número 1 de Silvio Santos.

Ticiane Pinheiro era uma das mais animadas na comemoração. Ela chegou a subir no palco para cantar 50 Reais e Evidências com a amiga Naiara Azevedo e o aniversariante. Tici ainda flagrou um momento engraçado de Naiara Azevedo no fim da festa. A sertaneja estava levando várias lembrancinhas e brindes para casa, como balões, canecas e outros souvenires:

- Tá levando a festa inteira para casa? perguntou a apresentadora e Naiara brincou:

- É uma lembrança. Para mim.