Suposto namorado de Jennifer Garner ainda está casado no papel

25/10/2018 | 10:09



Jennifer Garner pode ter um novo homem em sua vida... Segundo o portal de notícias Us Weekly, a atriz de 46 anos de idade, que recentemente se separou de Ben Affleck e chegou a ser apontada como affair de Brad Pitt, na realidade estaria namorando um empresário chamado John Miller e, aparentemente, o novo casal tem uma história no amor um pouco parecida. Assim como foi com Garner, o empresário está enfrentando um longo processo judicial para se separar da mãe de seus dois filhos.

- Eles estão juntos há seis meses, e está ficando muito sério, contou uma fonte ao veículo.

- Jennifer trás o melhor em John e ele está o mais feliz possível. É um relacionamento amoroso e saudável, revelou outra.

John Miller, de 40 anos de idade, é CEO de uma rede de hambúrgueres nos Estados Unidos e ainda está casado no papel. O portal Radar Online teve acesso aos documentos oferecidos pelos advogados da esposa do novo namorado de Garner e, de acordo com o que a mulher citou, Miller é um homem que sofre conflitos de personalidade e ainda tem surtos de fúria.

- Esse cara novo é um intelectual e, obviamente, um grande homem de negócios, mas algumas das coisas que sua mulher disse levantam uma bandeira de alerta, disse uma fonte.

Ainda assim, parece que as citações da mulher do empresário não foram suficientes para impedir que o romance entre ele e Jennifer se fortalecesse.