Meghan Markle é flagrada com etiqueta presa ao vestido

25/10/2018 | 10:09



A duquesa de Sussex, Meghan Markle, entrou oficialmente para a família real no dia 19 de maio de 2018, quando oficializou sua relação com príncipe Harry. E sabemos que a realeza é cheia de regras, cujo sentido às vezes até não conhecemos. A ex-atriz norte-americana ainda está se acostumando a muitos destes protocolos - e quebrando alguns deles!

Durante viagem oficial da duquesa e de Harry pela Oceania, Meghan acabou mostrando mais do que gostaria durante passagem por Tonga, um dos países do continente. Apesar de ser um deslize que pode acontecer com qualquer um, até mesmo se a pessoa for da realeza britânica, desta vez a mamãe de primeira viagem chamou a atenção por esquecer de tirar a etiqueta de seu vestido.

Nos detalhes das imagens tiradas durante o evento é possível ver perfeitamente o papel pendurado próximo ao pé de Meghan. Ops!