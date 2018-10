Obituário - 25 de outubro de 2018

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



25/10/2018



Santo André



Slavizza Velenich Cardoso, 96. Natural da Itália. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Heleno José da Silva, 96. Natural da Lagoa dos Gatos (PE). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 23. Crematório Vila Alpina.



Ifigênia Canuta de Jesus, 95. Natural de Rio Espera (MG). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 23. Cemitério Noss Senhora do Carmo, Curuçá.



Francisco Correia dos Santos, 94. Natural de Inhambupe (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Otílio Gonçalves Pereira, 93. Natural de Mortugaba (BA). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 23. Crematório Jardim da Colina.



João Galhardo Miranda, 90. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



João Salles, 89. Natural de Elisiário (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.



Benedita Rodrigues de Jesus, 85. Natural de Virgínia (MG). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Mauricio Vieira da Silva, 85. Natural de Itiuba (BA). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Teresa Maria Sobral, 83. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Áurea dos Santos Albino, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Parque dos Pinheiros, em São Paulo (SP).



Dirce Baldassin, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Divaneu dos Santos, 74. Natural de Barretos (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.



Nivaldo Canaver, 74. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 23. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Ariete Cohen Tucci, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Pedro, em São Paulo (SP). Dia 23, em Santo André. Cemitério Morumbi, em São Paulo (SP).



Necilda Ferneda Orsi, 72. Natural de Ourinhos (SP). Residia em Utinga, Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Cirineu de Mello, 68. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



José da Silva, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Cidoromar Fernandes, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Valquíria, em São Paulo (SP). Dia 23, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Maria Auxiliadora Ribeiro Pereira, 65. Natural de São Felix (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Sano André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Cristina Martini Bertochi de Freitas, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Gilvan Aristides da Silva, 41. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Valdelice de Carvalho Gomes, 86. Natural de Maravilha (AL). Residia no Parque das Garças, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.



Nelson Franzini, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Vila Mariana, em São Paulo.



Ana Rosa Borges, 78. Natural de Paulistânia (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



José Lucas de Oliveira, 78. Natural de Águas de Prata (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Gabriel Bernardinelli, 78. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



José Leandro da Silva, 78. Natural de Rio Formoso (PE). Residia em Barueri (SP). Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Barueri (SP).



Paulo Garcia Filho, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.



Juarez Pereira de Barros, 72. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Tereza Peres Romano, 70. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério dos Casa.



Zenaide da Costa Vieira, 65. Natural do Estado da Bahia. Residia na Chácara Sergipe, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



Rosângela Aparecida Augusta, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



Maria Aparecida Alves França, 59. Natural de Bela Vista do Paraíso (PR). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



João Batista Teixeira, 56. Natural de Apucarana (PR). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



José Anezio de Souza, 55. Natural de Chapada do Norte (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



Márcia Cristina Tavares Barros, 40. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Gerente de loja. Dia 23, em Santo André. Crematório Memorial Embu das Artes, Parque Paulista (SP).



São Caetano



Antonio Pereira Filho, 80. Natural de Piancó (PB). Residia em Cajamar (SP). Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Henriqueta Faria, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Antonio Guerino Gambeta, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Fernando Risonho, 57. Natural de São Caetano. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.



Mauá



Irineu Sampaio, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Edson Gomes, 52. Natural de São Caetano. Residia na Vila Ana, em Mauá. Vigilante. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Rio Grande da Serra



José Hermínio dos Santos, 73. Natural de São Cristóvão (SE). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Dia 24, em Santo André. Cemitério São Sebastião.