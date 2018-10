Quando o submarino desaparece na Rússia

25/10/2018 | 08:57



Fúria em Alto Mar trata dos jogos de guerra quando um submarino americano desaparece em águas russas, o que dá início a um incidente diplomático. Joe Glass (Gerard Butler) é o oficial destacado para investigar o caso e resgatar os tripulantes. Uma passada pelas críticas e reportagens internacionais dá a impressão de ser mais do mesmo. De fato, existem centenas de filmes sobre desaparecimento de submarinos, de clássicos a trashs. É um tipo de tema interessante, porque boa parte da ação dramática pode se passar em salas de controle. No fundo, as potências cinematográficas jamais se recuperaram do fim da Guerra Fria.

Fúria em alto mar

(EUA/2016, 121 min.)Dir. de Donovan Marsh, com Gerard Butler, Gary Oldman

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.