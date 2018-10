Confiança do comércio sobe 3,8 pontos em outubro ante setembro, revela FGV

25/10/2018 | 08:38



O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 3,8 pontos na passagem de setembro para outubro, atingindo 92,5 pontos, o maior patamar desde maio, quando estava em 92,6 pontos, informou nesta quinta-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador avançou 1,2 ponto.

"Com a alta da confiança do comércio em outubro, o indicador retorna ao nível anterior ao da greve dos caminhoneiros sugerindo que o pior momento do setor começa a ficar para trás. A recuperação nos índices que medem a situação atual e as expectativas reforça o otimismo em relação a uma retomada das vendas. Apesar do bom resultado no mês, a continuidade e intensidade da recuperação do comércio ainda estão sujeitas a melhores resultados do mercado de trabalho e redução dos níveis de incerteza", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em outubro, houve melhora da confiança em 11 dos 13 segmentos pesquisados. Após cinco meses consecutivos sem resultados positivo, o Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 2,5 pontos, para 88,2 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE-COM) teve alta de 4,9 pontos, para 97,1 pontos.

A coleta de dados para a edição de outubro da Sondagem do Comércio foi realizada pela FGV entre os dias 3 e 24 do mês e obteve informações de 1.153 empresas.