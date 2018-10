Zacarias desconversa sobre eventual mudança na chapa

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



25/10/2018 | 07:00



O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PTB), desconversou sobre possível troca de seu nome na chapa majoritária com o prefeito Paulo Serra (PSDB) nas discussões sobre o projeto de reeleição para 2020, como tem sido cogitado, nos bastidores. O petebista alegou que, embora não tenha tratado com o tucano sobre a hipótese, ouviu rumores e evitou bancar apoio caso seja preterido no processo.

“Escutei algumas coisas (neste sentido), assim como escutei boatos relacionados às secretarias de Educação e de Esportes. Assim como escutei também quando era secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, mas estes são aqueles assuntos que, enquanto não forem tratados de maneira oficial, não levo em consideração”, afirmou, referindo-se a mudanças discutidas no Paço e, inclusive, sobre o fato de seu remanejamento no governo.

Zacarias tem sido alvo de críticas pela atuação para angariar votos ao deputado estadual reeleito Campos Machado (PTB) e Marlene Campos Machado (PTB), que postulou vaga de deputada federal, contudo, sem sucesso. O vice-prefeito coordenou as campanhas de Campos e Marlene na cidade. Ao todo, Campos obteve 115,5 mil votos, só que em Santo André conseguiu apenas 713 sufrágios. Marlene atingiu 47.684 eleitores no total, porém somente 567 no município. “Lembro que esta eleição foi diferente. Entendo que todos os candidatos acabaram sofrendo algum tipo de revés para conseguir boas votações. Então, não acredito que este seja um problema”, justificou.

Outro desgaste refere-se ao período em que Zacarias esteve à frente da Pasta de Serviços Urbanos. A atuação foi colocada em xeque por suposto favorecimento ao mandato do filho, Lucas Zacarias (PTB), que debuta na Câmara. À época, alguns vereadores chegaram a afirmar que havia “relação de deslealdade” por parte do integrante do alto escalão.

Diante das especulações de que Paulo Serra pode abrir o debate a respeito do companheiro de chapa, alguns nomes têm sido ventilados para a nova composição. O vereador e ex-secretário de Segurança Edson Sardano (PTB) é um dos quadros do leque, o que manteria a parceria com o PTB, sigla tradicional na cidade. Apesar disso, a situação é tratada com ressalvas, já que Sardano tem perfil semelhante ao do tucano.

Paulo Serra já se movimenta para reformular o alto escalão, preparando terreno para o pleito daqui dois anos – a definição do vice tende a ficar para o primeiro semestre de 2020. O Diário apurou que Sardano voltará para a Pasta de Segurança em fevereiro. O prefeito negocia também o retorno do ex-parlamentar Ailton Lima (PSD) ao Paço, além da ida do vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB) para o comando da Secretaria de Esportes – a função hoje é exercida por Marcelo Chehade (PSDB).