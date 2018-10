Tucanato regional em polvorosa

Fabio Martins



25/10/2018 | 07:10



Depois de resultado inédito nas eleições municipais de 2016 no Grande ABC, o PSDB regional entrou em polvorosa diante do conflito criado entre os grupos do ex-governador Geraldo Alckmin, presidenciável derrotado no dia 7 com o pior resultado da história do partido no páreo ao Planalto, e o ex-prefeito da Capital João Doria, candidato da legenda ao governo de São Paulo. Não é surpresa para ninguém a divisão interna, com troca de farpas, o que vai se acirrar com o saldo do segundo turno no domingo, a depender da vitória ou não de Doria. Já está em jogo, inclusive, a disputa pela direção da legenda. O prefeito Paulo Serra, de Santo André, declarou apoio ao ex-prefeito da Capital na empreitada, mas não esconde acolhimento a Alckmin, assim como José Auricchio Júnior, de São Caetano. Há indícios de debandada na sigla em solo andreense, em caso de êxito de Doria, capitaneado por ala mais antiga. Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, por outro lado, integra a coordenação da campanha de Doria – os outros quatro prefeitos da região estão com Márcio França (PSB). Cenário será de mudanças a partir do dia 28.

Chamou atenção

Mesmo após citar surpresa com as movimentações para troca no primeiro escalão de Santo André, o vereador licenciado e secretário municipal de Esportes, Marcelo Chehade (PSDB), compareceu terça-feira à Câmara e tratou, nos bastidores, sobre o encaminhamento dado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) para que o correligionário e vereador Professor Jobert Minhoca o substitua no comando da Pasta. Alegou a algumas pessoas que o eleitorado não quis Minhoca na Assembleia Legislativa nesta eleição, em demonstração da divisão interna.

Duelo de votos

O grupo ligado ao tucano Marcelo Chehade, desde o início das especulações sobre a mudança na secretaria, tem comparado a votação do parlamentar licenciado com a de Professor Minhoca, no último dia 7. Em 2010, Chehade concorreu a deputado federal, sem apoio do governo – à época, o Paço era gerido por Aidan Ravin (então no PTB, hoje no Podemos) –, e obteve 12.137 votos, sendo 8.741 em Santo André. Minhoca, que buscou cadeira de deputado estadual, atingiu 17.276 sufrágios, 10.685 de andreenses.

Sentiu incômodo

As presenças do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e do vereador Edson Sardano (PTB) em evento na cidade que teve a participação do senador eleito por São Paulo Major Olímpio (PSL), na semana passada, incomodaram a direção do PSL, de acordo com um dos organizadores da agenda. Deputado estadual eleito pela sigla e com reduto na região, Coronel Nishikawa externou reclamação de correligionários ao citar que os políticos “não têm nada a ver” com o grupo pró-Bolsonaro.

União impensada

A declaração aberta de voto ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), seja por posicionamento antipetista ou por proximidade com o discurso do capitão reformado, conseguiu unir o que parecia ser improvável a curto prazo em São Bernardo. A sinalização foi feita pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), pelo deputado federal reeleito Alex Manente (PPS) e pelo vereador Julinho Fuzari (PPS) – distante de Alex nos últimos tempos –, que, inclusive, está buscando migração para o PSL durante o período da janela partidária.

Debate do Novo

Vinicius Poit e Daniel José, deputados federal e estadual eleitos pelo Novo, respectivamente, participam de evento hoje em São Caetano. O principal objetivo do encontro é debater os próximos passos para colocar em prática propostas para o Estado e também aquelas específicas ao Grande ABC, além de celebrar o resultado das urnas. Com 207,1 mil votos no total, Poit, por exemplo, registrou 18.522 sufrágios na região, a maior parte em São Bernardo: 6.656. O evento ocorre em espaço na Rua Tiradentes, 400.