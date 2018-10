FBI confirma envio de dois pacotes suspeitos a deputada democrata

24/10/2018 | 23:00



O FBI confirmou há pouco que dois pacotes suspeitos adicionais enviados à deputada democrata Maxine Waters (Califórnia) foram interceptados e têm aparência similar a outros cinco que foram enviados a lideranças do Partido Democrata nesta quarta-feira. O FBI divulgou a informação em seu perfil oficial no Twitter.

Autoridades federais disseram que um pacote suspeito endereçado a Waters com marcações similares e características parecidas com os outros dispositivos foi interceptado com facilidade no correio de Los Angeles. No começo do dia, Waters disse que seu escritório em Washington havia sido alvo de um pacote suspeito, embora não esteja claro se isso está relacionado com os outros ataques, caracterizados pelo prefeito de Nova York, como terroristas.

Durante o dia, o FBI e o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) interceptaram pacotes com dispositivos explosivos endereçados ao ex-presidente Barack Obama, a Bill e Hillary Clinton, ao ex-diretor da CIA John Brennan (tendo sido enviado à rede de TV CNN) e ao ex-procurador-geral Eric Holder. O megainvestidor George Soros também está na lista das vítimas.