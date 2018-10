São Bernardo faz jogo direto pela classificação

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/10/2018 | 07:00



São Bernardo faz hoje confronto decisivo na luta pela quarta posição do Paulista Feminino de Basquete, situação que lhe garantiria o direito de disputar a semifinal. O desafio será diante do Ituano, a partir das 19h, no Ginásio Joaquim Dias, no Interior.



A partida é importante porque restam apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase e São Bernardo está empatado com o Ituano, ambos com quatro vitórias e seis derrotas. Neste momento, a equipe do Grande ABC leva vantagem nos critérios de desempate e ocupa a quarta posição.



Outra equipe que está de olho na quarta vaga é Pindamonhangaba, que também soma quatro vitórias e seis derrotas. A equipe do Vale do Paraíba só volta a atuar amanhã, quando vem até o Grande ABC enfrentar o líder Santo André.



Além de derrotar rival direto, São Bernardo vê a vitória como fundamental porque ainda enfrentará Santo André e Araraquara, dois times que brigam na parte de cima da tabela. Já o Ituano tem dois jogos teoricamente mais tranquilos e só medirá forças com as andreenses no fim da fase.