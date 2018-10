Bolsonaro recua e diz que vai manter Ministério da Indústria se for eleito

24/10/2018 | 22:22



O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, voltou atrás da proposta de fundir o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) com o da Fazenda caso seja eleito.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 24, Bolsonaro comentou o encontro que teve com empresários do setor na segunda-feira. Industriais reclamaram da ideia de se reduzir taxas de importação e manifestaram preocupação com a proposta de incorporação do MDIC à superpasta que deverá ser comandada pelo economista Paulo Guedes, com atribuições que hoje cabem aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. "Se este é o interesse deles, para o bem do Brasil, vamos atendê-los. Vamos manter o Ministério da Indústria e do Comércio, sem problema nenhum", afirmou o candidato.

Ele também sinalizou que pode voltar atrás da ideia de unir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. A proposta tem recebido críticas de ambientalistas. "Da minha parte eu estou disposto a negociar, eu falei para o pessoal do agronegócio, eles estão concordando. Alguns estão discordando. Vamos chegar ao meio-termo. E, se for mantido dois ministérios, eu vou botar como ministro do Meio Ambiente uma pessoa que não tem vínculo com o que há de pior neste meio, que nós sabemos", disse.