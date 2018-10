Para driblar crise, MBigucci mira no setor de baixa renda

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



25/10/2018 | 07:17



Como estratégia para driblar a crise econômica, que atingiu em cheio o segmento da construção civil de 2015 para cá, a construtora MBigucci, de São Bernardo, vai investir em empreendimentos voltados à baixa renda. Para isso, ontem a empresa anunciou a criação da marca BigTec, cujo objetivo é a construção de imóveis econômicos, de até R$ 240 mil, que atendam ao programa do governo Federal Minha Casa, Minha Vida.

Segundo Milton Bigucci, presidente do grupo, em momentos de crise, é essencial que as empresas se reciclem. “Não adianta ficar lamentando, mas também não adianta fazer obras e quebrar (durante a crise). É preciso passar para o processo de reciclagem”, avaliou. “Mas isso também não quer dizer que não sofremos com a retração, porque se tínhamos 30 canteiros de obras em 2015, hoje temos dez”, completou, ao mostrar que os lançamentos da marca se reduziram a um terço.

“As construtoras têm apostado bastante em imóveis desse tipo e, inclusive, foram as vendas do Minha Casa, Minha Vida que salvaram o desempenho de 2017”, afirmou Marcus Santaguita, presidente da Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC). “Isso acontece principalmente em Diadema e Mauá, onde o custo do metro quadrado é menor, além de áreas periféricas de Santo André e São Bernardo.” Vale lembrar que, em 2017, os lançamentos cresceram, de 2.645 para 2.860, após quatro anos em queda na região. O mesmo aconteceu com as vendas, que foram de 2.311 a 2.457 imóveis, conforme a Acigabc.

Por conta da queda nos preços dos terrenos, Milton Bigucci Junior, diretor técnico da MBigucci, compartilhou que durante a crise foi o período em que o grupo mais adquiriu terrenos. “Temos áreas para construir em ritmo forte por, no mínimo, mais dez anos.”

Em relação à retomada do setor, Santaguita destacou que, neste ano, a procura por imóveis aumentou. “As pessoas estão visitando mais, o que indica que elas têm intenção de comprar no curto ou médio prazos, mas ainda não há uma retomada sustentável”, explicou. “É um processo lento, mas que deve se intensificar no segundo semestre de 2019, embora não na mesma proporção do que há cinco anos”, acrescentou.

Ao mesmo tempo, Bigucci atribui a falta de confiança da população “aos problemas sérios de corrupção e da falta de planejamento do País”. “Com o novo presidente, tenho certeza de que as coisas irão melhorar, porque o povo está precisando renovar a confiança no governo.”

INVESTIMENTO - Bigucci Junior salientou que, no próximo ano, dos R$ 300 milhões que serão investidos em lançamentos do grupo, R$ 160 milhões serão destinados à BigTec. “Estávamos há dois anos pensando nesse segmento, até conseguirmos implementá-lo. Nosso diferencial é fazer um produto com preços do Minha Casa, Minha Vida com cara de luxo.” Hoje, dois empreendimentos, em Guarulhos e Itaquera, na Capital, estão em lançamento pela BigTec. Outro condomínio, no bairro Cooperativa, em São Bernardo, está em fase de aprovação na Prefeitura do município, entretanto, a expectativa é que o lançamento seja feito ainda neste ano, e as obras comecem no primeiro semestre de 2019.

Bigucci Junior assinalou que a empresa está estudando o emprego de tecnologias que aumentem a performance das obras, incrementando o custo-benefício dos imóveis econômicos que, segundo ele, possuem alta demanda no Grande ABC.

LOCAÇÃO - No último ano, o grupo também passou a atuar no aluguel de empreendimentos que não foram vendidos – outra estratégia para driblar a crise. “Estamos com quase todas as unidades excedentes alugadas”, celebrou Marcelo Bigucci, diretor de locação. A construtora disponibiliza, ainda, galpões para locação em seus condomínios de logística. Um deles está em Diadema, com 95% dos espaços alugados. Em São Bernardo, onde funcionava a fábrica da Bacardi Brasil, o espaço está todo locado.

Em Santo André, a empresa está negociando a construção de empreendimento com 50 galpões, na Avenida dos Estados, ao lado do Auto Shopping Global, que consumirá R$ 200 milhões. A previsão é a de que as obras iniciem no primeiro semestre de 2019 e sejam concluídas em até dois anos.



Grupo chega aos 35 anos com foco regional

Com 35 anos de atuação, a MBigucci emprega hoje, diretamente, 110 pessoas e, em média, 200 operários por obra, contratados por incorporadoras. O presidente Milton Bigucci destacou que o segredo é nunca deixar de acreditar no Grande ABC. Neste ano, a empresa ficou em segundo lugar como a melhor construtora do Brasil no ranking Melhores da Dinheiro, da revista IstoÉ Dinheiro, e está na 76ª posição no ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil da ITC (Informações Técnicas da Construção) Net.

O aniversário foi celebrado ontem, no Marco Zero, em São Bernardo, onde compareceram os prefeitos José Auricchio Júnior (São Caetano), Paulo Serra (Santo André), Lauro Michels (Diadema) e Adler Kiko Teixeira (Ribeirão Pires), além do secretário de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo, Hiroyuki Minami. “A cadeia produtiva da construção civil é muito vasta e tem grande importância para a economia”, salientou Auricchio. “A construção é muito importante para região, infelizmente, a cidade tem limitações por haver áreas de mananciais, que limitam as obras, mas temos feito de tudo para facilitar a vinda de empreendimentos para cá”, afirmou Kiko.

A construtora começou em 1983, com o lançamento de prédio com 16 apartamentos, em São Bernardo. “Vendi os imóveis para quatro amigos meus. Na época, eu não imaginava que a empresa chegaria onde chegou”, contou Bigucci. Hoje, a MBigucci soma 10 mil unidades, sendo 6.000 na região, dispostas em 400 torres, que abrigam mais de 25 mil pessoas.