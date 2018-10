Os 20 melhores livros de todos os tempos, segundo os americanos

24/10/2018 | 21:37



Um programa de televisão americano perguntou a seus telespectadores quais eram seus livros preferidos de todos os tempos.

A enquete do The Great American Read, da PBS, ultrapassou 4 milhões de votos e O Sol é Para Todos, best-seller de Harper Lee que vendeu 40 milhões de cópias no mundo inteiro, foi adaptado para o cinema, mas nunca conquistou muitos leitores por aqui, foi considerado o romance mais amado para os americanos ouvidos pelo programa ao longo dos últimos seis meses.

No levantamento que indicou os 100 livros preferidos dos telespectadores, volumes de séries citados entraram na lista como uma única obra.

Veja os 20 melhores livros para o leitor americano:

1. O Sol é Para Todos, de Harper Lee

2. Outlander, de Diana Gabaldon (série)

3. Harry Potter, de J.K. Rowling (série)

4. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen

5. O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien (série)

6. E o Vento Levou, de Margaret Mitchell

7. A Teia de Charlotte, de E. B. White

8. Mulherzinhas, de Louisa May Alcott

9. As Crônicas de Nárnia, de C. S. Lewis (série)

10. Jane Eyre, de Charlotte Brontë

11. Anne de Green Gables, de L. M. Montgomery

12. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck

13. A Tree Grows in Brooklyn, de Betty Smith

14. A Menina Que Roubava Livros, de Markus Zusak

15. O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald

16. A Resposta, de Kathryn Stockett

17. As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain

18. 1984, de George Orwell

19. E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie

20. A Revolta de Atlas, de Ayn Rand

Todos os livros estão disponíveis em português nas livrarias brasileiras. A lista segue. Entre os 100 livros mais amados estão, ainda, O Conto da Aia, O Pequeno Príncipe e Cem Anos de Solidão.