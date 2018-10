Estado descumpre decisão sobre cirurgia

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/10/2018 | 07:00



A vida do pequeno Lorenzo Alberto de Souza Viana, de apenas 5 meses, tem sido de luta desde o seu nascimento, no dia 12 de maio. Sua mãe, a autônoma Giovanna Cristina de Souza, 22, deu à luz no Hospital Estadual Diadema, no bairro Serraria, e, desde então, a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do equipamento de Saúde tem sido o endereço dos dois. Com más-formações como fenda palatina (abertura no céu da boca), o bebê sofre de convulsões e precisa de cirurgia neurológica com urgência, já autorizada por meio de ação judicial, mas cuja decisão a Secretaria de Estado da Saúde ainda não cumpriu.

Internado na UTI logo após o nascimento, o pequeno teve infecção generalizada com apenas quatro dias de vida. Com 12 dias, os médicos diagnosticaram meningite bacteriana. O bebê tem também ventriculite, inflamação nos ventrículos do cérebro, que teve como consequência quadro de hidrocefalia, que é o acúmulo de fluído na cavidade craniana. Lorenzo já foi submetido a cinco procedimentos para colocação de dreno, mas não houve sucesso na contenção do acúmulo de líquidos. Sua condição clínica, explica a mãe, exige a realização de uma neuroendoscopia, que poderia resolver a questão sem utilização de drenos.

O procedimento não é realizado no hospital estadual de Diadema e, por isso, em agosto, a família entrou na Justiça para conseguir a transferência de Lorenzo para equipamento de Saúde onde a cirurgia possa ser realizada.

“Conseguimos a liminar por meio da Vara da Infância e da Juventude, mas já foram expedidas três decisões e até agora nada”, afirma a mãe. “Já aguardamos há quase três meses. A neuroendoscopia não vai curar a hidrocefalia, mas vai controlar a quantidade de líquido e salvar a vida do meu filho, para que continue com seu tratamento”, comentou.

Giovanna relatou que a última decisão da Justiça favorável ao pedido da família foi na terça-feira. A determinação foi a de que a transferência do bebê fosse realizada em até 48 horas, mas Lorenzo segue hospitalizado em Diadema. O processo segue em segredo de Justiça. Desde o parto, Giovanna passa quase o dia todo ao lado do bebê. O pai, o ajudante de produção Patrick Ribeiro Viana, 24, também o acompanha, mas vai menos e por menos tempo, porque precisa trabalhar. A família mora no bairro Alvarenga, em São Bernardo.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que o caso de Lorenzo é de altíssima complexidade e que a Cross (Central de Regulação de Vagas e Ofertas de Serviços de Saúde) segue monitorando a evolução de seu quadro de saúde e “buscando serviço de alta complexidade que esteja apto a atender às múltiplas necessidades do paciente”. A Pasta não informou se existe previsão para atendimento da ordem judicial e data para a transferência do bebê.