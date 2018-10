CBF anuncia retorno de Branco para coordenar as categorias de base da seleção

24/10/2018 | 20:34



A CBF anunciou nesta quarta-feira o nome do ex-lateral-esquerdo Branco como novo coordenador das divisões de base da seleção brasileira. Esta será a segunda passagem do tetracampeão mundial pelo cargo, sendo que a primeira aconteceu entre os anos de 2003 e 2007.

"Estou feliz em voltar, muito animado. Chego para fazer um trabalho alinhado com a coordenação da seleção principal, acompanhando de perto as competições e jogadores da base e mantendo uma interlocução próxima com os clubes", declarou o novo dirigente ao site da CBF.

Branco ocupará a vaga que vinha sendo exercida por Edu Gaspar, que agora poderá focar exclusivamente na seleção principal. Em sua primeira passagem no cargo, a base do Brasil conquistou diversos títulos, como: Mundial Sub-20 (2003), Mundial Sub-17 (2003), Sul-Americano Sub-15 (2005), Sul-Americano Sub-17 (2005) e Sul-Americano Sub-20 (2007).

"O Branco chega para cumprir dois conceitos cruciais da base: preparar com eficiência nossos jovens valores para integrar o time principal e conquistar os títulos que notabilizam o Brasil. Que ele traga sua experiência e seu estigma de vencedor", afirmou Rogério Caboclo, presidente eleito da CBF.

Como jogador, Branco marcou época com a camisa do Fluminense e atuou também por Grêmio, Corinthians, Flamengo, Internacional, entre outros, além de ter sido fundamental no tetracampeonato mundial da seleção, em 1994. Como dirigente, ele também trabalhou no Fluminense e no Figueirense.